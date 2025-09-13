ترحيب فلسطين ببيان ثلاثي أوروبي يطالب بوقف إطلاق النار بغزة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطيني، بالبيان الفرنسي البريطاني الألماني بشأن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكان البيان قد حذر من تداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة على حياة المدنيين الفلسطينيين، وطالب دولة الاحتلال بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واستعداد الدول الثلاث اتخاذ إجراءات عملية تساعد في وقف الحرب.

وقالت الخارجية، إنها تتابع التطورات الإيجابية الحاصلة في مواقف الدول خاصة الأوروبية، وتعمل للبناء عليها بهدف تحويل الإجماع الدولي على وقف الحرب فورا إلى خطوات عملية ملموسة تجبر إسرائيل على وقف عدوانها ضد شعبنا، وتضمن تنفيذ إعلان نيويورك كمسار لا رجعة عنه لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وكان بيان مشترك لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قد عبر عن الإدانة الشديدة للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية، الدوحة، مؤكدة أن هذه الضربات تنذر بتصعيد خطير في المنطقة.

وفي بيان مشترك، اعتبر وزراء خارجية الدول الثلاث أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي القطرية تعرقل الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق تفاوضي يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى المتبقين، وينهي الحرب الدائرة في قطاع غزة.

كما عبّر الوزراء الأوروبيون عن تضامنهم الكامل مع دولة قطر، مشيدين بالدور الحيوي الذي تضطلع به في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدين دعمهم المستمر لهذه الجهود.

وفي ما يخص الوضع في قطاع غزة، دعا وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل مدينة غزة، مطالبين بتوفير الظروف الآمنة لعمل الأمم المتحدة ووكالاتها في كل أنحاء القطاع.