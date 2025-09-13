ميناء دمياط يستقبل 25 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 14 سفينة، بينما غادرته عدد 12 سفينة، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء إلى 25 سفينة.

وأوضح بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35575 طن، تشتمل على 14475 طن يوريا، و 6428 طن أسمنت، و 7000 طن بودرة جبس، و 2350 طن علف بنجر، و 5322 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29712 طن، تشتمل على 2350 طن خردة، و 7965 طن حديد، و 1139 طن خشب زان، و 9100 طن ذرة، و 229 طن ابلاكاش، و 8579 طن قمح، و 350 طن زيت طعام .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 60300 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 37127 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2890 شاحنة.