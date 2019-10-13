 الرئيس الفرنسي: أبلغت أردوغان بضرورة وقف العدوان التركي على سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفرنسي: أبلغت أردوغان بضرورة وقف العدوان التركي على سوريا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:12 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:12 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اتصالين هاتفيين بضرورة وقف العدوان التركي على سوريا على الفور إذ إنه يهدد بنشوب أزمة إنسانية.

جاء ذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس.

وأوضح ماكرون أن هذا الهجوم يهدد بنشوب أزمة إنسانية لا يمكن تحملها وقد يساعد في عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.

ذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن ماكرون سيعقد "اجتماعًا دفاعيًا طارئًا لمجلس الوزراء لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

بدورها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "هناك أسباب إنسانية لذلك. لم يعد بإمكاننا قبول هذا الموقف ضد الأكراد. يجب إيجاد حل آخر".


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