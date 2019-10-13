 مصطفى الفقي: لم نرى مثيلا لرؤية السادات الشاملة إلا في محمد علي باشا - بوابة الشروق
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مصطفى الفقي: لم نرى مثيلا لرؤية السادات الشاملة إلا في محمد علي باشا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:47 ص | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:47 ص

أشاد مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، بالدور الذي لعبه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لتحقيق الانتصار في حرب أكتوبر.

وقال في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، صباح الأحد، إن «السادات رجل دولة من الطراز الرفيع، ولابد وأن نعترف له بالفضل، فقد كان له رؤية شاملة، لم نرى لها مثيلًا إلا في محمد علي باشا».

وأشار إلى ما وصفه بالمساندة الكبيرة التي حظيت بها مصر بعد هزيمة 1967، قائلًا: «مصر حظيت بمساندة دبلوماسية من الدول الصديقة، والعالم وقتها كان يرى أن الهزيمة ليست مستحقة لبلد عريق مثل مصر».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمركز المنارة، تحت عنوان «أكتوبر..إرادة وتحدي».

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