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الأهلي يحدد موعد ودية الإعلاميين

عمرو فهمي
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 6:06 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 6:06 م

يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي، الإعلاميين في الثالثه عصر غد الاثنين، على ملعب التتش، وذلك في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراة ودية أمام بوتسوانا غدا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فيما يخوض المنتخب الأولمبي اليوم تجربته الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.


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