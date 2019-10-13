حمد إبراهيم: كثرة السفر وراء عدم ثبات تشكيل المصري

أكد حمد إبراهيم، المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي أن السفر لمسافات طويلة يمنع إيهاب جلال، المدير الفني من تثبيت التشكيل.

وقال حمد إبراهيم خلال تصريحاته لبرنامج وان تو على إذاعة أون سبورت اف ام :"التدعيمات كانت قليلة في الصيف الماضي، تعاقدنا مع ٥ لاعبين فقط في ظل اتضاح الرؤية بشأن هيكل الفريق منذ تولينا المسؤولية في الموسم الماضي".

وأضاف :"هناك ٨ لاعبين هيكل أساسي، وهناك ضغط مباريات باللعب كل ٣ أيام، لا يوجد لاعب يتحمل الضغط العصبي مع كثرة رحلات السفر داخليا وخارجيا مما يسبب ارهاقا للاعبين نظرا للعب كل مبارياتنا خارج بورسعيد".

وأتم حمد إبراهيم تصريحاته الإذاعية قائلًا :"أقل مسافة يسافرها الفريق بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ كيلو متر، هذا يمنعنا من تثبيت التشكيل بكل تأكيد".