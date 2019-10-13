مديرعام مستشفيات قنا الجامعية: البدء في تفعيل الإدارة الإلكترونية للمستشفيات الجامعية

قال مدير عام مستشفيات قنا الجامعية الدكتور محمد يوسف أحمد إنه تم الانتهاء من جميع أعمال البنية الأساسية والأجهزة المطلوبة؛ لبدء تفعيل نظام الإدارة الالكترونية للمستشفيات الجامعية الذي سيقضي خلال الفترة القادمة على الأعمال الورقية وتسجيل جميع البيانات والفحوصات وبروتوكولات العلاج للمريض مما يخدم العملية العلاجية والبحثية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مستشفيات قنا الجامعية اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي حول تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية والتحول من الإدارة التقليدية الى الإدارة الإلكترونية.

من جانبه ، أكد عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور حمدي محمد حسين أن الفترة الماضية شهدت ادخال نظام الإدارة الإلكترونية لتحديث نظام العمل بالمستشفيات الجامعية بما يتماشى مع خطة التطوير الشاملة التي تشهدها حالياً والتوسع في المستشفيات المتخصصة واستحداث العديد من التخصصات الطبية.

وأوضح حسين أن الإدارة الإلكترونية ستعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المستشفيات الجامعية والقضاء على سلبيات الأنظمة الورقية والتقليدية مما سيوفر الكثير من الوقت والمجهود وأوجه الانفاق.

وبدوره ، أكد مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الدكتور أحمد عكاوي ضرورة استثمار جميع الموارد المتاحة في سبيل التطوير الشامل لإدارة المستشفيات الجامعية بما يتماشى مع المعايير الدولية ، مضيفا أنه إلى جانب الاستثمار في الأنظمة المعلوماتية والتقنية والتكنولوجية يجب الاستثمار في العنصر البشري بتوفير التدريب الجيد له وتأهيله وزيادة انتمائه الى المؤسسة حيث أن لمهنة الطب طبيعة خاصة ومختلفة.

كما أشار المشرف على المعمل وبنك الدم ومدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعية الدكتور عبد الله عليو إلى أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى للنظام الإلكتروني المطبق بالمستشفيات الجامعية من خلال تسجيل جميع المترددين على العيادات الخارجية وسيبدأ تنفيذ المراحل التالية على جميع الوحدات الخدمية ، كما يحتوي النظام على برامج لإدارة المخازن والصيدليات ولإدارة بنك الدم وتسجيل بيانات المتبرعين لسهولة الوصول إليهم.