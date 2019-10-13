 قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي منذ يوم السبت - بوابة الشروق
الأحد 13 أكتوبر 2019 3:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي منذ يوم السبت

علم قوات سوريا الديمقراطية
علم قوات سوريا الديمقراطية
رويترز
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 2:42 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 2:52 م

 

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي في شمال سوريا منذ يوم السبت.

ويرفع ذلك العدد الرسمي للقتلى من قوات سوريا الديمقراطية إلى 76 فردا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك