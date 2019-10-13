قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي منذ يوم السبت

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي في شمال سوريا منذ يوم السبت.
ويرفع ذلك العدد الرسمي للقتلى من قوات سوريا الديمقراطية إلى 76 فردا.