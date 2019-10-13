راغب علامة يحيي حفلا غنائيا بالقاهرة بحضور نجوم الفن والإعلام

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة، أمس السبت، حفلا غنائيا بأحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة أبرزهم الفنانين سوزان نجم الدين، صابرين، رانيا فريد شوقي، نسرين طافش، أروى جودة، منة فضالي.

وقدم راغب خلال الحفل عددا من أغنياته الشهيرة منها ( مغرم يا ليل، ما بهزرش، ياريت فيا خبيها، سهروني الليل، شوفتك اتلخبطت، كل ما اشتاق إليها، اللي باعنا خسر دلعنا وشاركته الفنانة منة فضالي بالرقص عليها، كذلك الفنانة السورية سوزان نجم الدين الذي شاركته الرقص على إحدى الأغنيات، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقبل انطلاق حفل راغب أطلق مصمم الأزياء أيمن لحموني، أحدث مجموعاته من فساتين السواريه لموسم خريف وشتاء 2020، ووقع اختياره على الفنانة أروى جودة لتقديم فستان الزفاف، وقدمت الحفل الإعلامية بوسي شلبي.