أكد التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء منظومة كبيرة لا تقل عن الأندية الأوروبية.

وقال "معلول" في تصريحات صحفية، عقب اللقاء الودي الذي جمع منتخب بلاده أمام الكاميرون: "تلقيت العديد من العروض في الفترة الأخيرة، ولكن علاقتي كبيرة مع الأهلي وجمهوره، وأتمنى أن أسير مع الفريق أفضل من الفترة الماضية".

وتابع: "الأهلي منظومة كبيرة، ولا تقل عن الأندية الأوروبية، والنادي يمتلك ما يجعلك تستمر ضمن صفوفه وتقدم عروضًا مميزة".

وشارك "معلول" صاحب الـ 29 عامًا، في تعادل تونس أمام الكاميرون سلبيًا، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس، استعدادًا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021.