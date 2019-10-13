تدريب المعلمين في كاليفورنيا على فحص الطلاب نفسيا وعلاجهم أيضا

في خطوة جديدة من نوعها، تبرع حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسون، بـ275 مليون دولار لتمويل برنامج ACES الذي يعد تدريب للمعلمين على اكتشاف مدى تعرض الطلاب للصدمات النفسية.

وقال الطبيب النفسي، نادين بورك هاريس، أحد المشاركين في تدريب المدرسين، إن ما يصدره الطلاب من سلوك أحيانًا يكون دليل على أنهم يواجهون صعوبات ولكنه يفسر على أنه تصرف عادي في مرحلة عمرية معينة، وهذا يستدعي رعايتهم بدلًا من معاقبتهم حتى لا تتفاقم الأمور.

وأوضح أن تعرض الأطفال لصدمة يمكن أن تغيير مسار صحتهم النفسية والبدنية مدى الحياة، مفسرًا ذلك بأن عقولهم تكون في طور التكوين وأي ضرر يؤثر فيها بشكل كبير.

وأشار إلى أن المعلمين من أنسب الأشخاص القادرين على تحديد مدى تعرض الطالب لصدمة، حيث أنهم يشاهدون سلوك الأطفال وتعاملهم مع بعضهم البعض -وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال هاريس، إن الإجهاد الذي يتعرض له الطفل بسبب الصدمات يؤثر في عمل الهرمونات ويمكن أن يغيير في نسبتها الصحيحة، خاصة هرمونات الكورتيزول والأدرينالين، وهذا يمكن أن يسبب توتر زائد للطفل ويؤثر على حالته النفسية وبالتالي سيتأثر نظام التمثيل الغذائي والسلوك.

وأوضح الطبيب أن تعرض الطفل للإيذاء البدني أو العاطفي، مثل المعاملة السيئة أو رؤية طلاق والديه يؤثر بشكل سلبي على حياته ويمكن أن يمتد التأثير حينما يتقدم في العمر؛ ولذلك يجب إنقاذ الأطفال قبل بلوغهم سن كبير ليحصلوا على حياة جيدة.

وحسبما ذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة " CDC"، فإن حوالي 15% من سكان أمريكا تعرضوا لـ4 تجارب سيئة في مرحلة الطفولة، وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي والسكري والزهايمر، لأن الصدمات تلعب على الحالة النفسية التي تستطيع التأثير بشكل سلبي على أجهزة الجسم.

وأوضح هاريس أن تعرض الإنسان لصدمات في مرحلة الطفولة، يزيد من معدلات الإصابة بالربو والسمنة واضطرابات النوم واضطرابات الانتباه، وإذا استمر تأثير الصدمة حتى مرحلة البلوغ فإن الأمر يمكن أن يتطور إلى الحمل في سن المراهقة كنوع من محاولة التهرب من الواقع.

وأشار إلى أن المعلمين يسهل عليهم اكتشاف وجود صدمة بشكل أولى من خلال عدة أمور تظهر على الطفل، مثل فرط الحركة، نقص الانتباه، عدم القدرة على استيعاب المعلومات جيدًا، والإجهاد المستمر.