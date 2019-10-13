مقتل أربعة مدنيين جراء هجوم مسلح في بوركينافاسو

قتل أربعة مدنيين في "سامبولجا" بمقاطعة "لوروم" الشمالية في بوركينافاسو ، وذلك جراء هجوم مسلح جديد غداة هجوم خلف 16 قتيلا بالقرب من مدينة "جوروم جوروم".

و ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني - لم يسمه - قوله ، إن مسلحين قتلوا أربعة مدنيين في "سامبولجا" خلال هجوم مسلح.

وأكد سكان محليون أن المسلحين اقتحموا القرية ، وأطلقوا النار عليهم .

يذكر أن 16 شخصا قتلوا، كما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في هجوم استهدف مسجدا في منطقة "سالموسي" شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية أمس /السبت/.

وكانت بوركينا فاسو بقيت حتى عام 2015 في منأى عن أعمال العنف التي شهدتها مالي ومن ثم النيجر، الجارتان الشماليتان ، لكن إرهابيين بدؤوا التغلغل داخل المناطق الشمالية ومن ثم الشرقية قبل تهديد حدودها الجنوبية والغربية.