 مقتل أربعة مدنيين جراء هجوم مسلح في بوركينافاسو - بوابة الشروق
الأحد 13 أكتوبر 2019 3:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

مقتل أربعة مدنيين جراء هجوم مسلح في بوركينافاسو

أ ش أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 2:57 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 2:57 م

قتل أربعة مدنيين في "سامبولجا" بمقاطعة "لوروم" الشمالية في بوركينافاسو ، وذلك جراء هجوم مسلح جديد غداة هجوم خلف 16 قتيلا بالقرب من مدينة "جوروم جوروم".

و ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني - لم يسمه - قوله ، إن مسلحين قتلوا أربعة مدنيين في "سامبولجا" خلال هجوم مسلح.

وأكد سكان محليون أن المسلحين اقتحموا القرية ، وأطلقوا النار عليهم .

يذكر أن 16 شخصا قتلوا، كما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في هجوم استهدف مسجدا في منطقة "سالموسي" شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية أمس /السبت/.
وكانت بوركينا فاسو بقيت حتى عام 2015 في منأى عن أعمال العنف التي شهدتها مالي ومن ثم النيجر، الجارتان الشماليتان ، لكن إرهابيين بدؤوا التغلغل داخل المناطق الشمالية ومن ثم الشرقية قبل تهديد حدودها الجنوبية والغربية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك