ماركيزيو يختار خليفته في الملاعب

قال كلاوديو ماركيزيو أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي الذي أعلن اعتزاله الكرة، إن الفرنسي الدولي بول بوجبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي استغرق 15 دقيقة لإظهار نجوميته في «السيدة العجوز».

وقضى ماركيزيو الذي اعتزل كرة القدم عند سن الـ33 السواد الأعظم من مشواره الكروي المميز في تورينو، حيث تدرج في «البيانكونيري» في صفوف الناشئين حتى أصبح أسطورة الفريق صاحب القميص رقم 8.

وشارك الإيطالي في 389 مباراة رفقة بطل الدوري الإيطالي، حصد خلالها معظم الألقاب المهمة.

ومن بين اللاعبين الذين زاملهم ماركيزيو في حصد الألقاب والبطولات في اليوفي هو بوجبا الحاصل رفقة منتخب «الديوك» على لقب بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا في العام الماضي، والذي قضى أربع سنوات في تورينو خلال الفترة من 2012 وحتى 2016.

وأضاف ماركيزيو في تصريحات أدلى بها لصحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية: «سأخبرك بإحدى النوادر عن بوجبا، فواحدة من الجلسات التدريبية معنا كان في سن صغيرة جدا».

وأوضح: «أندريا بيرلو وأنا استغرقنا 15 دقيقة كي نفهم قوة بوجبا، وعلمنا أيضا أنه سيأخذ مكان شخص ما آخر في الفريق».

وأكمل ماركيزيو: «من حسن الطالع أن المدير الفني وجد نظاما أتاح لنا باللعب سويا، فياله من خط وسط رائع، حتى مع التشيلي أرتورو فيدال!»

ثم تحدث ماركيزيو عن أنسب لاعب يصلح لخلافته في يوفنتوس، قائلا إنه الويلزي آرون رامزي.

وأفاد: «رامزي لاعب ممتاز، وهو أفضل من يرتدي القميص رقم 8، أو أي لاعب أخر تدرج في صفوف الناشئين في النادي قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول».