 فيديو.. والد الطفلة السورية ضحية القصف التركي: وضع ابنتي الصحي جيد الآن - بوابة الشروق
الأحد 13 أكتوبر 2019 3:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. والد الطفلة السورية ضحية القصف التركي: وضع ابنتي الصحي جيد الآن

هديل هلال
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 3:07 ص | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 3:07 ص

قال يوسف غريب والد الطفلة سارة السورية، إن وضع ابنته الصحي جيد الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن أطفاله كانوا يلعبون بالشارع ثم وقعت القذيفة أثناء لعبهم، مشيرًا إلى أن القصف تسبب في استشهاد ابنه البالغ من العمر 16 عامًا وإصابة ابنته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم أول أمس، فيديو مروعًا للطفلة السورية سارة التي بترت ساقها بسبب القصف التركي وذلك خلال قيام الأطباء بمحاولة إسعافها.

وأظهر الفيديو حالة الطفلة المصابة في صورة مأساوية بعد إصابة ساقها بشكل كامل وطلبها من الأطباء الماء وبكاء هستيري لذويها.

يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك