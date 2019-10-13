قال يوسف غريب والد الطفلة سارة السورية، إن وضع ابنته الصحي جيد الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن أطفاله كانوا يلعبون بالشارع ثم وقعت القذيفة أثناء لعبهم، مشيرًا إلى أن القصف تسبب في استشهاد ابنه البالغ من العمر 16 عامًا وإصابة ابنته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم أول أمس، فيديو مروعًا للطفلة السورية سارة التي بترت ساقها بسبب القصف التركي وذلك خلال قيام الأطباء بمحاولة إسعافها.

وأظهر الفيديو حالة الطفلة المصابة في صورة مأساوية بعد إصابة ساقها بشكل كامل وطلبها من الأطباء الماء وبكاء هستيري لذويها.

يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

