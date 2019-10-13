تقرير: هجمات متكررة على نصب تذكارية لضحايا النازيين الجدد في ألمانيا

ذكرت صحيفة "فيلت آم سونتاج" الألمانية، اليوم الأحد، أن العديد من النصب التذكارية لضحايا المجموعة الألمانية المتطرفة من النازيين الجدد المسماه " الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض" تعرضت للتخريب أكثر من مرة.

وذكر التقرير أن خمسة من النصب التذكارية الحالية تعرضت لأعمال تخريب.

وأوردت الصحيفة أنه ولسنوات عاش الأعضاء الأساسيون لـ "الإشتراكيون الوطنيون تحت الأرض" بشكل غير معترف به في مدينة تسفيكاو شرقي ألمانيا.

ويتحمل" الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض" مسؤولية قتل تسعة أشخاص تعود أصولهم للأقليات العرقية فضلاً عن قتل شرطية وتنفيذ تفجيرين بالإضافة إلى مجموعة من عمليات السطو بين عامي 2000 و 2007.

وظلت صلتهم بهذه الجرائم غير معروفة لدى شرطة ألمانيا لفترة طويلة.

وتعرض شاهد حجري للتخريب في كاسل في عام 2014، بينما تعرض نصب تذكاري في روستوك للأضرار ثلاث مرات. وفي نورمبرج، قام مجهولون بإزالة نصب تذكاري ورسموا صليبا معقوفا على آخر، حسبما ذكرت "فيلت آم سونتاج".