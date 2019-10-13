 «الزراعة» تحظر استيراد طيور الزينة لمواجهة الأمراض الوبائية - بوابة الشروق
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«الزراعة» تحظر استيراد طيور الزينة لمواجهة الأمراض الوبائية

السيد علاء
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 12:11 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 12:11 م

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حظر استيراد طيور الزينة من الخارج، كإجراء احترازي لمواجهة الأمراض الوبائية، خاصة أنفلونزا الطيور، مع دخول فصل الشتاء، حفاظا على الثروة الداجنة.

وقال الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن قرار وقف استيراد جميع طيور الزينة من الخارج بداية من شهر الجاري، حتى مارس المقبل، وهو وقف استيراد موسمي، كإجراء احترازي لمواجهة أي من الأمراض الوبائية التي تحملها الطيور، خاصة مرض أنفلونزا الطيور؛ حفاظا على الثروة الداجنة والحيوانية.

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