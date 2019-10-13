وسائل إعلام عراقية: قوات سوريا الديمقراطية تحتجز أكثر من 3500 إرهابي بسجون مؤقتة

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أكدت وسائل إعلام محلية عراقية اليوم الأحد، أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز أكثر من 3500 إرهابي عراقي، محذرة من تنفيذ تنظيم "داعش" عمليات مفخخة بمخيم الهول للاجئين.

وقالت المصادر - وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف و500 إرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، والمئات ﻣﻦ ﺳﺠﻨﺎء (داﻋﺶ) ﻣﺤﺘﺠﺰون ﻓﻲ ﺳﺠﻮن ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، حيث ﻗﺎﺗل أغلبهم ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق".

وأضافت أن "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر والأجهزة الأﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﺖ 1500 إرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ آﺧﺮ ﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺮقي ﺳﻮرﻳﺎ".

ﻣﻦ جهته، أكد رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراتية أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي، أن "ﺳﺠﻨﺎء داﻋﺶ وعوائلهم المحتجزين بمخيم اﻟﻬﻮل -أﻛﺒﺮ المخيمات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻗﺮاﻃﻴﺔ - ﻳﻌﺪون ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ والإﻗﻠﻴﻤﻲ والعالمي"، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "المخيم ﻳتضمن ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ أﺳﺮ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 35 أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﻠﻴﺔ والأﺟﻬﺰة الأﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد".