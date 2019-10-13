لاعب المنتخب الإماراتي: جاهزون لمباراة مهمة وصعبة أمام تايلاند

أبدى اللاعب الصاعد خليفة الحمادي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي والمنتخب الإماراتي الأول، اعتزازه الكبير بارتداء قميص منتخب بلاده، مؤكدا جاهزيته والفريق لخوض المباراة المقررة أمام تايلاند بعد غد الثلاثاء ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023 .

وقال الحمادي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأحد، إنه رهن إشارة الجهاز الفني، وعلى أهبة الاستعداد لتقديم جهوده والمساهمة مع بقية زملائه في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظ المنتخب في التصفيات، وتضمن له الوجود في المراحل المقبلة، وصولا إلى الهدف الأهم بالتأهل إلى مونديال 2022 و نهائيات كأس آسيا 2023.

ووصف اللاعب مباراة تايلاند بأنها مهمة وصعبة في ظل سعي الفريقين لاحتلال صدارة المجموعة.

ويتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة السابعة في التصفيات برصيد ست نقاط، يليه منتخب تايلاند في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.