كينيا تطلب مجددا إرجاء جلسة استماع في نزاع حدودي مع الصومال

قدمت كينيا طلبا جديدا لإرجاء جلسة استماع في قضية تتعلق بالنزاع على الحدود البحرية مع الصومال، لمدة عام، وذلك بعدما قررت محكمة العدل الدولية تأجيلا لمدة أقل من شهرين.

وذكرت صحيفة "صنداي ستاندر" التي تصدر في نيروبي أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن طلب كينيا خلال الأيام المقبلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المحكمة كانت أرجأت موعد بدء المحاكمة من 9 سبتمبر الماضي إلى 4 نوفمبر المقبل، بعد أن قالت كينيا إنها في حاجة لمزيد من الوقت لتوكيل هيئة دفاع جديدة.

وتتنازع الدولتان على ملكية منطقة تقدر مساحتها بنحو 150 ألف كيلومتر مربع (57900 ميل مربع) قبالة ساحل المحيط الهندي، يتردد أنها غنية بالفط والغاز وأسماك التونة.