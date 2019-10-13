الوزيرة الأولى لإسكتلندا تعتزم الدعوة إلى استفتاء الاستقلال خلال أسابيع







صرحت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجيون، اليوم الأحد، بأنها ستدعو إلى إجراء استفتاء الاستقلال عن المملكة المتحدة في "غضون أسابيع"، وذلك بعد أن أظهر استطلاع جديد للرأي أن 50 بالمائة من الاسكتلنديين يؤيدون إجراء استفتاء جديد.

وفي تصريحات أوردتها صحيفة "اندبندنت" البريطانية قالت ستورجيون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، إنها ستطلب الإذن من حكومة المملكة المتحدة على إجراء استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا "خلال الأسابيع القادمة"، وذلك فيما تمضي قدما في خططها الرامية لإجراء تصويت في النصف الأخير من عام 2020.

وأوضحت أنها تعرض تشريعا على البرلمان الاسكتلندي الآن لوضع القواعد واللوائح موضع التنفيذ، ومن المرجح أن يكون ذلك خلال الأسابيع المقبلة، لافتة "سيحدث قريبا".