أحمد فتحي: شارة قيادة المنتخب لا تشغلني

أشاد أحمد فتحي، قائد المنتخب الوطني، بالأجواء التي يعيشها الفريق في معسكره الحالي استعدادًا لمواجهة بتسوانا الودية، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بصورة رائعة منذ اليوم الأول للمعسكر.

وأضاف "الجوكر"، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت"، مساء أمس، أن هناك حالة تركيز كبيرة لدى الجميع داخل المعسكر من جهاز فني ولاعبين، مؤكدًا أن الفريق يضع امامه هدفًا واضحًا وأساسيًا وهو التأهل لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021"، ثم إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وعن شارة قيادة منتخب الفراعنة، أكد فتحي، أنه لا ينشغل بهذا الأمر كثيرًا كما يعتقد البعض، وأنه لا يحب التعامل مع زملائه في المنتخب على أساس أنه قائدهم.

واستمر في حديثه: «جميع لاعبي المنتخب أصدقائي ونتعامل باحترام متبادل، ولا أتعامل معهم على انني قائدا لهم لأننا في النهاية زملاء بالمنتخب».

وياجه منتخبنا نظيره بتسوانا الودية، يوم الإثنين المقبل، على استاد برج العرب، استعدادا لخوض الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل ضمن تصفيات أمم إفريقيا.