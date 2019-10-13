توجه رمضان صبحي لاعب المنتخب الأوليمبي لـ الطبيب، عقب استبداله في المباراة الودية التي جمعت الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأحد على "ستاد القاهرة".

وفاز المنتخب الأوليمبي على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتى ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتعرض صبحي لإصابة في الشوط الثاني، الأمر الذي على إثره غادر أرضية الملعب قبل نهاية المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 85.

يُذكر أن رمضان صبحي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وكان المنتخب الأوليمبي تعادل وديًا مع نظيره الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول الجمعة على "ستاد الإسماعيلية".