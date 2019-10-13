جهود الحد من أعداد جراد المياه العذبة في برلين تبدي نجاحا

يبدو أن مبادرة للحد من أعداد جراد المياه العذبة أو السلطعون النهري المتزايدة في برلين عن طريق اصطيادها وتناولها هي مبادرة ناجحة.

وفي الفترة من بداية الموسم في أبريل إلى نهاية سبتمبر، تم صيد نحو 22 ألف من جراد المياه العذبة، وفقا لما قاله ديرك إيهلرت، المسؤول في الإدارة البيئية بالمدينة. وقال: "هذا يقترب من نصف العدد (الذي تم صيده في الفترة نفسها) العام السابق"، معتبرا أن هذا الانخفاض يمثل نجاحا.

ومع ذلك، أضاف أن أعداد جراد المياه العذبة لا تزال كبيرة، ولهذا السبب من المقرر أن تستمر الجهود المبذولة للحد من الأعداد في عام 2020.

يشار إلى أن هناك شك فيما إذا كانت العاصمة الألمانية سوف تصبح خالية تماما من هذه المخلوقات، نظرا لقدرتها على التكاثر بسرعة.

يشار إلى أن جراد المياه العذبة هو جراد لونه أحمر قاتم ويصل طوله إلى 15 سنتيمترا.

ويعود الموطن الأصلي لهذه الكائنات إلى جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك، ويعتقد أنها بدأت في الانتشار في برلين بعد أن تم الإلقاء ببعض منها كان موجودا في أحواض الأسماك هناك.

وفي عام 2018، تم منح أحد صيادي الأسماك تصريحا لصيد هذه المخلوقات في حديقة تيرجارتن في برلين، حيث اصطاد نحو 38 ألفا من هذا الجراد في ذلك الوقت. وفي الوقت نفسه تعد هذه الكائنات آمنة للأكل ويتم بيعها كطعام لذيذ على المستوى الإقليمي.