فصائل فلسطينية تدعو لوقف العدوان التركي على سوريا

دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد إلى وقف "العدوان والاجتياح العسكري التركي" للأراضي السورية، كما حثت على الحوار بين الطرفين من أجل حقن الدماء.

وطالبت الفصائل في بيان مشترك، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "بالتحرك العاجل لوقف هذا العدوان ونزف الدماء بين الأشقاء".

وأكد البيان على "سيادة الجمهورية العربية السورية على ترابها الوطني بما يصون وحدة أراضيها واستقلالها وعروبتها"، داعية إلى سحب القوات التركية من الأراضي السورية التي اجتاحتها وإفشال مخططات الفتنة في الأمة الواحدة.

وحذر من "المشاريع التي تؤدي إلى تقسيم سورية كمدخل لتقسيم المنطقة"، مؤكدة على ضرورة استقرار سورية ووحدة أراضيها.

وحمل البيان توقيع حركة "فتح" بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى في منظمة التحرير الفلسطينية.

من جهتها، دعت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان منفصل لها، إلى وقف الاشتباكات ونزف الدم على أرض سورية وتوحيد كافة طاقات الأمة "نحو تحرير فلسطين واستعادتها من براثن الاحتلال الإسرائيلي".

كما دعت الجهاد الإسلامي، في البيان الذي تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، الحكومة التركية إلى وقف تحركاتها العسكرية على الأرض السورية والالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.