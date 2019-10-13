بدء إخلاء مخيم عين عيسى إثر فرار عناصر داعش بعد قصف تركي

بدأت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إخلاء مخيم عين عيسى -اليوم الأحد- إثر فرار عدد من عوائل المسلحين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي بعد القصف التركي.

وقالت الإدارة - في بيان وجهته إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان - إن "الهجمة العسكرية الهمجية التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها أصبحت قريبة من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من عوائل داعش الذين تمكن بعضهم من الفرار بعد القصف الذي طاله، ما يشكل دعما لإعادة إحياء التنظيم الإرهابي مجددا".

وطالبت الإدارة- حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - مجلس الأمن الدولي والتحالف الدولي ضد داعش والجامعة العربية والاتحاد الأوربي وكافة منظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها "والتدخل السريع لمنع حدوث كارثة لن تقتصر آثارها على سوريا فقط بل ستدق أبوابكم جميعاً عند خروج الأمور عن السيطرة".

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أعلنت- في وقت سابق من اليوم- أن القوات التركية والفصائل الموالية لها توغلت باتجاه عين عيسى شمال سوريا، ما أسفر عن فرار عدد من عائلات مسلحي داعش الإرهابي من مخيم عين عيسى بعد تعرضه لقصف تركي.