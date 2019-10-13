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بالصور.. المنتخب يختتم تدريباته قبل مواجهة بتسوانا وديا

محمد مجدي
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 8:54 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 9:21 م

اختتم المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري تدريباته مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا والتي من المقرر إقامتها غدًا الأثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وخاص المنتخب التدريبات على الملعب الفرعي لبرج العرب بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان اتحاد الكرة قد استقر على خوض المباراة على ستاد برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج قبل خوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كاميرون 2021».

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد أعلن أعلن مواعيد مباراتي المنتخب في التصفيات حيث سيواجه منتخب كينيا يوم 11 نوفمبربالقاهرة، وأمام جزر القمر يوم 19 نوفمبر خارج مصر.

ويتواجد المنتخب في المجموعة السابعة بالتصفيات بجانب كل من: كينيا، جزر القمر، توجو.

 


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