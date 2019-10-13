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تزامنا مع اندلاع مظاهرات منددة بنظام الحكم في فنزويلا منذ أشهر اندلعت أزمة اقتصادية طاحنة في البلد صاحب الثروة النفطية الهائلة ما جعل الحياة بفنزويلا دربا من المستحيل لذلك هاجر ملايين الفنزويليين للبلدان المجاورة لينجبوا جيلا جديدا ولكنه ليس له وجود علي أى خريطة.

وفى تقرير لها تعرض قناة فرانس 24 قصة 3 أطفال فنزويليين ليست بالفريدة من نوعها حيث يواجه آلاف الأطفال الفنزويليين نفس المصير بلا أى دولة ترضي الاعتراف بهم وعلي رأس تلك الدول فنزويلا نفسها.

ولدت "ولبليس" ولكن كأنها لم تولد و"إريانا" تنقلت بين 7 بيوت دون استقرار بينما لا تستطيع "جازمن" الذهاب للمدرسة كسائر من فى نفس عمرها وهكذا يواجه أطفال اللاجئين الفنزويليين المحن في أرض المنفي.

وتبعا للأزمة الاقتصادية الأخيرة بفنزويلا اضطر أكثر من المليون شخص للنزوح لكولومبيا المجاورة من بينهم 100 ألف طفل والعدد بالطبع أكثر من ذلك وفقا لأحد ضباط شؤون الهجرة الكولومبيين نظرا لعبور الكثير من اللاجئين بطرق غير شرعية.

وتقول ساندرا برودومو مديرة مركز زيون لرعاية الأطفال المشردين إنه "بالنسبة لكثير من الأطفال يعد السفر للخارج حلما جميلا لكن هؤلاء الأطفال يعيشون كابوسا قاتما فهم لا يدرون ما يحدث لهم هم يفقدون كل أحلامهم فلا يصبحوا أطفالا بالفعل".

قبل انجابها لطفلتها بأسبوعين قررت يسيلا بالينشا ترك فنزويلا التى تفتقر للأدوية والمساعدات الطبية لتلتحق بزوجها فى كولومبيا حيث عبرت بشكل غير شرعى لتتلد هناك ابنتها ويلبليس.

وبدلا من أن تجلب ويلبليس السعادة لأبويها أدخلتهما في كابوس بيروقراطى بامتياز فالطفلة لن تستطيع اكتساب الجنسية الفنزويلية من أبويها إذ لا توجد قنصلية فنزويلية بكلومبيا وكذلك لا تستطيع الطفلة الحصول علي الجنسية الكولومبية التى لم تكن تمنح للمولودين علي أرضها من أصول أجنبية.

وتقول بالينشا "ابنتى ليس لها وجود علىي أوراق الرسمية كأنها لم تولد من الأساس".

ويذكر أنه يوجد 22 ألف طفل فنزويلي لا يعترف بهم أحد فى كولومبيا ما جعل الرئيس الكولومبى إيفان دوك يصدر قانون يسمح بمنح الجنسية للأجانب المولودين في كولومبيا ولكن بالنسبة لولبليس فهناك بعض الإجراءات يجب إتمامها قبل ديسمبر القادم لتكون هناك فرصة للاعتراف بها.

يذكر أنه يوجد 4 ملايين شخص غير معترف بهم حول العالم فى 77 دولة وهم يعانون التمييز العنصرى والاضطهاد وفقا للأمم المتحدة.

وأما الطفلة إريانا سيليس فمنذ قدومها لفنزويلا تنقلت من منزل لآخر 7 مرات حيث يعمل والدها بشكل متقطع كجزار للماشية.

والطفلة الخجولة ذالت الـ6 أعوام لا تريد سةى شيء واحد أن تبقي فى مكان واحد بلا تنقل.

وتقول ماريا إسكلونا والدة إريانا "ما عدت أدرى من أين جئنا ولا لأين سنذهب وأخشى أن تنشأ إبنتى فى هذا الجو فيصيبها الإحباط".

ووفقا للطبيب النفسى جون هريرا فإن الأطفال الذين يتنقلون بين أماكن الإقامة كثيرا يصابون باكتئاب دائم نتيجة لما يفقدوه باستمرار من أماكن يعتادونها أو أشخاص يحبونهم فلا مجال لبناء حياة مستقرة كالتى يحبها الأطفال.

وأما جازمن جونزالس فى عمرها 13 عاما تمضى وقتها في مشاهدة التلفاز لقتل الملل بدلا من الذهاب للمدرسة كسائر من فى سنها حيث تطلب المدرسة شهادة صحية للطفلة وجازمن ليس لديها أوراق رسمية فى كولومبيا لذا تم رفضها.

ورغم أن الحكومة الكولومبية أتاحت التعليم لكل الأطفال دون أى شرط إلا أن مديرين المدارس يستغلون جهل اللاجئين الفقراء الذين لس لديهم دراية بحقوقهم القانونية.

وبالنسبة لـ"جازمن" فهي تفكر فى العودة لفنزويلا على الأقل ستجد شيئا تفعله بدلا من البقاء فى البيت.

وتقول إليزابيث والدة جازمن "ما ذنب الأطفال فى ما يحدث بفنزويلا".

وتقول برودومو مديرة مركز حماية الأطفال أن الأطفال الفنزويليين يعيشون بحزن عميق بينما تقول يسيلا ولادة ويلبليز أنهم حقيقة يخسرون طفولتهم.

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