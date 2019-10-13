اجتماع عربي أفريقي للتحضير لاجتماع وزراء زراعة الجانبين تمهيدا للقمة العربية الأفريقية بالرياض

عقد الاجتماع الرابع للجنة المنظمة للتحضير للمؤتمر المشترك لوزراء الزراعة العرب والأفارقة، الذي تستضيفه مصر في الفترة ما بين 9 و11 نوفمبر المقبل، بمقر جامعة الدول العربية اليوم الأحد، وذلك في إطار الإعداد للملفات التي ترفع للقمة العربية الأفريقية المقرر عقدها بالرياض يوم 25 من الشهر ذاته.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي - في تصريحات للصحفيين خلال ختام اجتماع اللجنة، الذي شارك فيه ممثلون عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومصر الدولة المستضيفة لاجتماع وزراء الزراعة العرب والأفارقة، لاستكمال التحضيرات للمؤتمر، حيث سيكون عقده سابق للقمة العربية الأفريقية التي ستعقد 25 نوفمبر المقبل بالرياض - "إن عقد المؤتمر الوزاري المشترك حول التنمية والأمن الغذائي هو أحد مقررات القمة العربية الأفريقية، التي عقدت في "مالابو" بغينيا الإستوائية".

وأضاف أنه تم مناقشة تقارير اللجان الفنية والأوراق التي ستقدم للمؤتمر والبرنامج الخاص به، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الرابع للجنة التنظيمية للمؤتمر الوزاري، وأنه سيكون هناك اجتماع خامس يوم 3 نوفمبر المقبل.

وأكد السفير كمال حسن أن الهدف من المؤتمر هو تدعيم التعاون بين الجانب الأفريقي والجانب العربي، خاصة في مجال الزراعة، حيث سيكون أحد بنود جدول أعمال قمة الرياض مناقشة خطة العمل الأفريقية العربية المشتركة، وذلك لتحديد مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، لافتا إلى أن هذه الأنشطة تعد جزءا من الخطة الخاصة بالمسار الزراعي، والأقدم بين الجانبين.

وردا على سؤال حول مدى رضاء الجامعة العربية عن التقدم المحرز في مسار التعاون العربي الأفريقي بعد انعقاد أكثر من قمة، قال السفير كمال حسن "نحن حتى الأن نعمل على تدعيم مسار التعاون العربي الأفريقي، مشددا على أن العلاقات العربية الأفريقية كبيرة ومتشعبة.. وقد أحاط بالتعاون بين الجانبين الكثير من الظروف والمتغيرات، ونسعى في الوقت الراهن لتوثيق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمجالات الفنية، مثل الزراعة، إضافة إلى التشاور السياسي".

وردا على سؤال حول وجود تأثير سلبي للتغلغل الإسرائيلي بأفريقيا على مسار التعاون العربي الأفريقي؟، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية "إن اسرائيل تسعى لذلك.. إلا أن هناك إرادة عربية أفريقية مشتركة للتعاون، هي أكبر من أي تآمر من أي جهة كانت".