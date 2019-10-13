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ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بوزارة الثقافة ، الخميس القادم، إحتفالية كبرى للاحتفاء باسم الموسيقار الراحل سيد درويش بقاعة سيد درويش بالهرم، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس أكاديمية الفنون الدكتور أشرف زكي.

وذكر المركز، في بيان اليوم الأحد، أن برنامج الحفل يتضمن معرض مقتنيات فنان الشعب ، يعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يستعرض رحلة عطاء سيد درويش ، ويختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش.

يذكر أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يقيم على هامش الاحتفالية معرض تسويق أحدث إصدارات المركز منها:إصدار (فنان الشعب..سيد درويش)،مجلة ألوان من الفنون.."موسيقى وفنون شعبية"،إصدار التوثيق المسرحي (الموسم المسرحي 2007-2008).