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مصرع وإصابة 19 شخصًا إثر انفجار بمطعم شرقي الصين

أرشيفية
أرشيفية
بكين- أ ش أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 5:53 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 5:53 م

لقي تسعة أشخاص حتفهم، فيما أُصيب 10 آخرون جراء انفجار في مطعم بمدينة /ووشي/ التابعة لمحافظة /جيانجسو/ الساحلية شرقي الصين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، أن تسرب غاز أدى إلى وقوع انفجار أسفر عن تدمير المطعم وألحق أضرارًا بالمتاجر المجاورة بالمنطقة، وتم الدفع بـ 200 من عمال الإنقاذ للموقع، مضيفة أن المصابين في حالة صحية مستقرة.

ونوهت الشبكة الإخبارية إلى أن جسرًا قد انهار الأسبوع الماضي بالمدينة ذاتها، وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص داخل سيارة، كما أشارت إلى أن محافظة جيانجسو شهدت وقوع انفجار كيميائي ضخم في شهر مارس الماضي، حيث لقي على إثره نحو 80 شخصًا حتفهم في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في الصين التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة.

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