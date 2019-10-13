كيف عاملت أمريكا لاجئ لاتيني يصارع المرض جراء رصاصة في رأسه؟

يتقدم آلاف المهاجرين من أمريكا اللاتينية بطلبات اللجوء للولايات المتحدة الأمريكية فرارا من العنف والفقر في بلادهم وبدلا من أن توفر أمريكا لهم ملاذا آمنا وتحتضنهم تقوم عوضا عن ذلك بإلقائهم فى معسكرات حدودية غير آدمية بغض النظر عن الحالات الصحية المتدهورة لبعض المحتجزين والذين لا يتلقون العلاج المناسب.

وأجرت صحيفة "الجارديان" حديثا مع اللاجئ رولاندو الجواتيمالي والذي يقيم في معسكر عزل أمريكي بظروف صحية صعبة حيث ينزف باستمرار من أنفه وأذنه وعينيه وأحيانا يصاب بنوبات صداع عنيفة وحينما يطلب المساعدة من أطباء المعسكر فهم لا يعطونه شيء عدا الإيبوبروفين.

ووفقا لملفه وصل رولاندو لأمريكا عبر معبر سان إيسيدرو وهو مصاب بنوبات صداع مبرح ونزيف دماغى محتمل جراء تعرضه من قبل لطلق ناري في الرأس وبعد ذلك تم نقله للعزل الإنفرادى فى معسكر "أوتاي ميسا" ليتم توفير الرعاية الطبية له ولكن ذلك لم يتوفر بالفعل حسب ما أوضح رولاندو.

ويقول رولاندو "أشعر أني قد أموت قريبا فهذه البلد فيها العلاج الجيد ولكنى لا أحصل عليه".

وفي صباح أحد الأيام التقى فريق الجارديان برولاندو في أحد مكاتب معسكرات العزل فوق محل للبيتزا حيث أتى رولاندو حاملا معه شاحن لأسورة المراقبة الخاصة به إذ كان يخشى أن تنفذ بطاريتها فقد يتعرض للعقاب بينما جلب معه كذلك بعض الحظاظات التي يمضى وقته في صناعتها لكسب الرزق وإمضاء الوقت الطويل داخل محبسه.

ويقول رولاندو يتيم الأبوين إنه ترك بلاده لأن لم يعد له أحد فيها وليستطيع بلوغ الـ30 عاما من عمره حيث كان ليموت إن بقى فى جواتيمالا.

تحدث رولاندو باللغة الإسبانية أثناء حواره مع الجارديان حيث يمنعه الحراس من استخدام لغته الماياوية.

ويحكي رولاندو عن نفسه أنه مواليد عام 1991 وكان والده محاربا في فصيل مسلح قبل أن ينشق وينضم لمجموعة مناصرة لحقوق السكان الأصليين ما أدى لمقتله على يد الفصيل المسلح لتلحق والدة رولاندو به ويصبح الصغير يتيما في عمر العام.

ويضيف رولاندو أن أشقائه لم يستطيعوا الاعتناء به فتركوه للجيران ليشرد في الشوارع بعدها حيث كان يلاحقه الفصيل الذي انشق منه والده وحينما استغاث بالشرطة قاموا بتعذيبه بدق المسامير في يده وتعريضه للكي بأدوات حادة كما يوضح ملف اللجوء الخاص به.

وتابع رولاندو أنه أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم عام 2016 أصابه مهاجمون بطلقة في الرأس ولكنه نجا منها بأعجوبة حيث قام هو بإخراج الطلقة التي يبدو أنها كانت سطحية وحينما استغاث بالشرطة مجددا تخلوا عنه وقاموا بضربه.

والتحق رولاندو العام الماضي بقافلة مهاجرين نحو أمريكا حيث جرى إيقافهم في تيوانا المكسيكية حيث يتم تقديم طلباتهم بينما تبدأ رحلة الإنتظار التي دامت 9 أشهر بالنسبة لرولاندو تعرض خلالها للضرب والإهانات وجرح كلتا ذراعيه.

وحينما وصل رولاندو لأمريكا بعد السماح له بالمرور رأت الشرطة ذراعيه المصابتين فقيدوه بالسلاسل ليقتادوه للعزل الانفرادي الذي يوضع فيه المرضى من المحتجزين في المعسكرات.

ويقول رولاندو إن حالته بدأت بالتدهور أكثر في زنزانته الانفرادية حيث عانى من نزيف متكرر من العين والأنف والأذن بينما قال له الأطباء: "حقا لا نعلم ما مشكلتك".

ويضيف رولاندو أنه لم تكن هناك نوافذ لزنزانته والطعام يمرر له من فتحة ضيقة، موضحا أنه لم يكن يحدد الليل من النهار.

وعانا رولاندو كذلك من طعام المعسكر الرديء ما دفعه للقيام بصناعة الحظاظات وبيعها لزملائه ليشترى بثمنها طعاما مناسبا لحالته الصحية.

ويتابع رولاندو أنه لا يتلقى علاج غير الإيبو بروفين والذى كان يصاب بصداع قوي إذا لم يتمكن من أخذ الجرعات المعتادة منه ولم يكن ذلك متاحا دائما.

وتقول آن ريوز محامية رولاندو إنها تمكنت أخيرا بصعوبة من الحصول على ملفه الطبي لدى الحكومة الأمريكية.

وأضافت ريوز أنه برغم حالة رولاندو المتدهورة وبالرغم من أنه لم يرتكب عملا إجراميا أو خرقا للقانون فقد رفض معسكر الاحتجاز الإفراج عنه بعد 3 طلبات.

فى إحدى المرات فكر رولاندو بالاستسلام والعودة لجواتيمالا حيث قال لمحاميته "يبدو إني سأموت هنا أو فى جواتيمالا فإذا أفضل أن أموت في بيتي بدلا من المزيد من العناء".

وبعد عدة محاولات وافق معسكر الاحتجاز علي الإفراج عن رولاندو ولكن بعد دفع كفالة 5000 دولار حيث تقول ريوز محامية رولاندو "بالنسبة إليه ال5000 دولار كال5 مليون فهو لا يملك شيئا ليدفعه وليس ثم أحد يساعده.

وأما رولاندو فيقول "لا أدرى لمذا يعاملوننى كمجرم فلم أخطئ فى شيئ ولم أخرق القانون كل ما فعلته أنى طلبت اللجوء وقلت الحقيقة".

وبسياق متصل يسعي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحظر اللجوء من دول أمريكا اللاتينية تماما قائلا أنه علي المهاجرين البحث عن الأمان فى مكان آخر وأيدت المحكمة العليا سعى ترامب لقانون يمنع دخول المهاجرين لكنه لا يزال لم ينفذ بعد.

وأما رولاندو فقد تم الإفراج عنه منذ أسابيع وينتظر النطق بالحكم بشأن طلب لجوئه بعد أسبوع ولكنه حسب قوله تحدث للجارديان ليوصل صوت الكثيرين الذين يعانون فى معسكرات العزل وبعضهم معاقين لا يستطيعون الذهاب لإحضار الطعام من الكفيتيريا موضحا أنه كان يحضر لهم الطعام بنفسه ويتعرض بعدها للعقاب.

وجدير بالذكر أن معسكر أوتاى ميسا الذى أقام به رولاندو يشتهر بسوء معاملة المحتجزين والإهمال الطبى الذى كان آخر ضحاياه أحد المحتجزين الذى توفى منذ أسبوع.

ويضيف رولاندو "أريد الحكومة الأمريكية أن تعلم أننا لم نأتى إلى هنا إلا لأننا لا نجد بديلا آخر ونحن حين نتقدم بطلب اللجوء فإننا نقسم على قول الحقيقة ولا نقول غير الحقيقة".