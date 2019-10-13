رئيس الإكوادور يفرض حظر التجوال في العاصمة

فرض الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، يوم السبت، حظرا للتجوال في العاصمة كيتو، في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات الناجمة عن إجراءات التقشف.

وقال مورينو في بيان نشر على حسابه على تويتر إن حظر التجوال سيصبح ساريا الساعة 0300 مساء (2000 بتوقيت جرينتش). وسيسهل ذلك أداء القوة العامة ضد التجاوزات التي لا تحتمل للعنف".

وقبيل إعلان مورينو رحب اتحاد السكان الأصليين "كوناي" بعرض الحكومة لإجراء محادثات بهدف حل الأزمة، إلا أنه تمسك بموقفه بمطالبة الحكومة باستعادة دعم الوقود أولا.

وتشهد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد إجراءات التقشف التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.