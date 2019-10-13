«الجوازات» تستقبل عددا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم التسهيلات اللازمة

استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من كبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقار أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر ، والوثائق الخاصة بهم.

وكانت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قد اتخذت الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان ، والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.