فودافون توقع بروتوكول تعاون مع «زراعة» جامعة القاهرة لإطلاق «مصر خضراء»

شهد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة بالجامعة وشركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع "مصر خضراء"، بهدف زراعة مليون شجرة مثمرة خلال 4 سنوات وتطوير ودعم أبحاث الزراعة الذكية تحت إشراف أساتذة من كلية الزراعة بالجامعة وينفذه طلاب الكلية والفنيون، وبتمويل من شركة فودافون مصر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن أحد الأشياء الفاصلة بين الحضارة واللا حضارة هو الوعي البيئي فلا يمكننا التحدث عن حضارة في العلم أو في الفن دون وجود بيئة نظيفة بصنع الأفراد ومشاركتهم، موضحًا أن شركة فودافون مصر تقوم بدورها المجتمعي في خدمة المجتمع وتتمتع بالمصداقية في قيامها بهذا الدور وتهدف الشركة من خلال هذه الشراكة مع الجامعة إلى المساهمة في تحويل مصر إلى خضراء.

وأكد الخشت، أن الجامعة تمتلك بنوك أفكار ولكن عبر سنوات طويلة كنا نفتقر إلى التنفيذ وحان الوقت لكي تتحول هذه الأفكار إلى العمل علي أرض الواقع وأن نعطي المثل من خلال هذه الشراكة لغيرنا من الجامعات والشركات لكي تقوم بدورها في خدمة المجتمع.

ومن جانبه، قال الكسندر فرومان كورتيل الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، إن هذه الشراكة الفريدة مع جامعة القاهرة تعكس فلسفة فودافون ومجهوداتها في تنمية المجتمع والاهتمام بالبيئة التي تعمل بها لزيادة المساحة الخضراء والتشجير في مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة مع جامعة القاهرة تمثل أمرًا مهما بالنسبة لشركة فودافون وبالنسبة للجامعة وهذا الحرص من كلا الطرفين له أهمية كبري في إنجاح هذا المشروع.

وأضاف ألكسندر، أن هذا المشروع الذي نشترك فيه مع جامعة القاهرة التي تمثل الكيان العريق الذي يجمع بين الخبرة والعلم سيساعد علي الحد من الانبعاثات الكربونية في مصر وزيادة المساحة الخضراء في مصر ، ويساعد الشركة على القيام بمسؤوليتها ودورها تجاه المجتمع المصري وأن تكون مثالًا يحتذى به من قبل الشركات الأخرى للاهتمام بالبيئة المحيطة وزيادة الوعي بالقضايا البيئية وتعليم النشء في الريف أهمية الاهتمام بالبيئة، مضيفًا أن هذه الشراكة مع جامعة القاهرة سوف تساعد علي تقديم الأبحاث العلمية لاستخدام التكنولوجيا وإنترنت الأشياء لتطوير نظم الزراعة والرى الذكى وفي مجال الحفاظ علي البيئة.