القبض على «بارون مخدرات» شهير في كولومبيا

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ألقت السلطات الكولومبية القبض على أحد كبار "بارونات" الإتجار في المخدرات، بعدما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا توضح الحياة المترفة التي يحياها.

وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن الشرطة ألقت القبض على الرجل المشهور باسم "دييجو أوبترا"، في مدينة ريونيجرو غرب كولومبيا.

ويعتقد أن الرجل متورط في العديد من جرائم القتل المرتبطة بالإتجار في المخدرات، حيث يشتبه في أنه زعيم أكثر عصابات المخدرات دموية في البلاد.

وكانت شرطة كولومبيا قدر رصدت في وقت سابق مكافأة توازي قيمتها 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات عن دييجو أوبترا تساهم في إلقاء القبض عليه.