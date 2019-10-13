مصر تحصد 18 ميدالية في بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو

أحرز المنتخب الوطني للتايكوندو 18 ميدالية في ختام بطولة العالم الشاطئية والتي أقيمت في الفترة من 11 حتى 13 من أكتوبر الجاري على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

وتوج لاعبو المنتخب بـ 18 ميدالية بواقع ذهبية و6 فضيات 11 برونزية.

وتوج بالميدالية الذهبية التاريخية لمصر اللاعب أحمد حسن مختار في مسابقة أعلى ركلة محققًا رقم قياسي عالمي في ارتفاع الركلة ب 2.65 متر، وكان الرقم السابق المسجل في النسخة الماضية من بطولة العالم الشاطئية برودس 2.40 متر.

وجاءت الميداليات الفضية كالتالي: فردي بنات تحت 17 سنة (سلمي خالد)، وفردي بنين تحت 17 سنة (علي بدر)، وجماعي بنين تحت 17 سنة (عبدلله غنيم وعلي بدر وإباء أحمد)، جماعي بنين فوق 17 سنه، وجماعي بنات فوق 17 سنة (روان جاسر وسندس القط وهند محمود)، وزوجي فوق 30 سنة.

وجاءت الميداليات البرونزية كالتالي:

وجماعي بنات تحت 17 سنة (شهد شمردن وتسنيم أحمد وسلمي خالد)، وزوجي تحت 17 سنة (عبدلله غنيم وشهد أحمد)، وفردي بنات تحت 30 سنة (سندس القط)، وزوجي تحت 30 سنة (روان جاسر ونور الجندي)، وزوجي فوق 17 سنة، فردي بنين تحت 17 سنة، وزوجي فري ستايل (أحمد شادي وفيروز نوار)، وجماعي مشترك فري ستايل تحت 17 سنة (محمد وائل، وفيروز نوار، وأحمد أبو شادي، وشهد أسامه، وسيف مجدي)، فردي بنين تحت 17 سنة فري ستايل، وفري ستايل كسر خشب أو الكسر الحر (محمد أبو ليلة)، والكسر المتعدد (أحمد حسن مختار).

وقد صرح أحمد خضر مدرب المنتخب أن الميدالية الذهبية التي حققها اللاعب أحمد حسن مختار هي الأغلى حيث أنه استطاع تحطيم الرقم العالمي لارتفاع الضربة. وأضاف خضر أن النتائج التي حققتها مصر في البطولة سيكون لها تأثير إيجابي على انتشار هذه المسابقات في مصر والاهتمام بها.

وخاضت مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 23 لاعبا وهم: نور محمد جندي، علي أحمد بدر، إباء أحمد كمال، محمد عبد العظيم، إبراهيم ممدوح، سيف مجدي، عبد الفتاح متولي، سندس عطية القط، تسنيم محمود، سناء سليمان، هند عبد الحفيظ، سلمى خالد، عبد الله مرعي، محمد حجازي، عبد الله حسن، محمد أبو ليلة، أحمد أبو شادي، عامر فوزي، شهد إبراهيم، شهد عبد الفتاح، فيروز نوار، روان عمر، جنى عبد الرازق.

ويقود الفريق فنيًا وسام الغمري، المدير الفني للمنتخب، والمدرب أحمد خضر.

وأقيمت البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة.

ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي، فيما يتولى وسام الغمري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.