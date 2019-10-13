إيران وباكستان تؤكدان أهمية الحلول السياسية لحل المشاكل العالقة

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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في العاصمة طهران عقب محادثات مع رئيس وزراء باكستان، عمران خان إن ايران وباكستان تؤكدان على ضرورة اعتماد الحلول السياسية لحل المشاكل العالقة بشكل نهائي.

وأضاف أن إيران سترد على أي موقف إيجابي بإيجابية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الأحد .

وتابع أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد أيضا أن مفتاح الحل في المنطقة هو انهاء الحرب في اليمن.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن محادثاته مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تركزت على مناقشة التطورات الإقليمية والخليج وبحر عمان.

وأعرب روحاني عن شكره لزيارة عمران خان إلى طهران وقال: "كانت مفاوضتنا جيدة ومثمرة وتناولنا القضايا الاقليمية والدولية المهمة".

ويرافق رئيس الوزراء الباكستاني في زيارته الرسمية إلى إيران وزير الخارجية، شاه محمد قريشي ومساعد رئيس الوزراء، سيد ذوالفقار بختياري.