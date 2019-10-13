انقطاع الكهرباء المتكرر يؤرق ملايين من سكان كاليفورنيا

عانى ملايين السكان بولاية كاليفورنيا الأمريكية من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر بينما تصرح شركة الكهرباء باحتمال استمرار ذلك الوضع لوقت أطول لتجنب المزيد من حرائق الغابات ومع ذلك الحال تثار تساؤلات عن ما إذا كان هذا سينشئ واقعا جديدا في ولاية كاليفورنيا ومدى تأثير ذلك على اقتصاد الولاية القوى وحياة السكان هناك.

ووفقا لتقرير قناة "فرانس 24"، فقد غرقت مناطق شمال كاليفورنيا لظلام لأسابيع بسبب أعمال الصيانة لتجنب حرائق الغابات ما أدى لإغلاق المدارس والؤسسات الاقتصادية وسط عجز شركة بي جي إي للكهرباء عن احتواء الأزمة.

وقال جافين نوسم مدير الولاية في حوار صحفي الخميس الماضي، إنه "لا يجب أن يكون ذلك هو الطبيعي في كاليفورنيا كما لا يجب أن نبرر ذلك دائما بوجود ضائقة أو بسعينا للتأمين ضد الحرائق".

وعللت شركة "بي جي إي" للكهرباء في كاليفورنيا قرارها قطع التيار عن أكثر من مليوني شخص شمال ووسط الولاية بإجرائها أعمال صيانة للتأمين حيث أدى سقوط أسلاك الضغط العالى جراء العواصف لإحراق الغابات.

يذكر أن التصميم السيء لخطوط الشركة تسبب نوفمبر الماضي في أكبر حادث حريق غابات في الولايات المتحدة بأكملها ما أسفر حينها عن مقتل 80 شخصا وتدمير مدينة الفردوس الشهيرة بينما وقعت حادثة حريق أخرى بذات السبب عام 2017 بمنطقة نابا واين.

وقالت الشركة التي أوشكت على الإفلاس يناير الماضى إن الأمر سيستغرق عدة أيام إضافية قبل تشغيل التيار لجميع المستهلكين حيث علي موظفين الشركة أولا فحص الخطوط عن قرب للتأكد من مستوي الأمان فيها.

كما صرحت الشركة المحاطة بالاتهامات بأن عمليات قطع التيار قد تتكرر على نفس الوتيرة بشكل سنوى حتي يتم تعديل البنية التحتية لخطوط الكهرباء بالكامل.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن عمليات الإصلاح التى تبغى الشركة إتمامها والتى تسببت فى قطع التيار قد تستمر لعدة سنوات لأن الشركة تعاني أزمة مادية بسبب مليارات الدولارات التي ستدفعها كتعويضات للأهالي الضحايا كما المتضررين من حرائق الغابات.

ومن جانبه اعتذر مدير الشركة بيل جونسون في مؤتمر عام الخميس عن انقطاع التيار قائلا "كنا مخيرين بين أن نمر بضائقة مادية وبين أن نحافظ على سلامة المستهلكين فقررنا الحفاظ على سلامة المستهلكين".

ولكن تصريحات بيل تعرضت لهجوم واسعا من أشخاص كثيرون وعلى رأسهم مدير الولاية نوسيم نفسه حيث قال "ليست المشكلة فى القرار الذي اتخذته "بي جي إي" بل فى القرار الذى لم تتخذه فهى من تأخر في إصلاح الخطوط لأكثر من 10 سنين مضت".

وأضاف نوسيم "لا أظن أن أزمة حرائق الغابات فى كاليفورنيا هي نتيجة للتغير المناخي بل هي نتاج لسوء الإدارة والإهمال الذي دام عقود من قبل شركة كان همها الحقيقي جني الأرباح وليست السلامة العامة للأهالي".

ويقول ميخائيل تشيستر أستاذ الطاقة بجامعة أريزونا إنه "حتى لو تم انفاق المليارات على تحسين خطوط الكهرباء فإن أزمات انقطاع التيار الكهربائي لن تتوقف لأن البنية لتحتية نفسها صممت على مدى عقود بشكل خاطئ".

وأما عن الخطط الرامية لدفن خطوط الكهرباء تحت الأرض كي لا تمس بالغابات فإن الخبراء أوضحوا أن مثل ذلك الحل سيكلف الكثير من المال والوقت.

وقالت الشركة كذلك عن حل دفن الخطوط الكهربائية إن إنشاء ميل واحد من تلك الخطوط تحت الأرض سيكلف 3 ملايين دولار بينما لا تتعدى تكلفة إنشاء ميل من الخطوط فوق الأبراج الـ800 ألف دولار فقط.

ويقول سيفرين بورستين بروفيسور متخصص بالطاقة بكلية إدارة أعمال وسياسة عامة فى جامعة بيركلى فى أحد الحوارات الإذاعية إنه "على الكاليفورنيين أن يعلموا أن مثل ذلك القطع في التيار سيتكرر كثيرا كل سنة ومن حسن الحظ أن ولايتنا لا تتعرض للكثير من التقلبات المناخية ولكن علينا اتخاذ التدابير اللازمة بأن كل شيء سيتوقف عدة أيام كل سنة".