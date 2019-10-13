 السيسي: أنا كنت مهتم بمصر دي ومن وأنا صغير وقاري أوي عنها - بوابة الشروق
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السيسي: أنا كنت مهتم بمصر دي ومن وأنا صغير وقاري أوي عنها

نور رشوان
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 1:49 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 1:49 م

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام.
وقال «السيسي»، في كلمته خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، مساء الأحد، «أنا كنت مهتم بمصر دي ومن وأنا صغير، وقاري أوي عنها، ولما بقعد مع حد ويتكلم معايا، لو مكنش كلام استفيد منه يبقى بيضيع وقتي ووقته».
وأضاف أن الحديث لابد وأن يكون ثري، متابعًا: «أنا مستعد للجلوس مع أي حد والتحدث معه، لكن لازم نكون على علم بالقضية اللي بنتكلم فيها».
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، بمركز المنارة، تحت عنوان «أكتوبر..إرادة وتحدي».

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