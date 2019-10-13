أليسون يكشف ما قاله كلوب قبل «ريمونتادا» برشلونة

تحدث أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل حوار الألماني يورجن كلوب مديره الفني بالفريق مع اللاعبين قبل مباراة برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي والتي شهدت فوزا تاريخيا للريدز برباعية نظيفة.

وقال أليسون في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية:" كلوب أخبرنا بمواصلة فرض طريقة الضغط العالي في مباراة العودة، حتى نتمكن من تحقيق هدفنا".

وأضاف:"لعبنا بشكل جيد أمام برشلونة في مباراة الذهاب ولكننا خسرنا بثلاثة أهداف، احترمنا البرسا كثيرًا في مباراة الإياب، وكنا نعرف أنه بإمكاننا العودة في إنجلترا".

وعن تحقيق لدوري الأبطال وكوبا أمريكا قال:" الفوز بدوري الأبطال كان على منافسين جيدين، مثل باريس سان جيرمان ونابولي في المجموعة، وأندية تاريخية، مثل بايرن وبورتو وبرشلونة وتوتنهام، بينما كانت كوبا أمريكا بطولة مميزة للغاية لأنها كانت أول بطولة لي مع البرازيل وفزنا بها على أرضنا".

وقدم أليسون موسما مميزا مع ليفربول بالموسم الماضي حيث حقق لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وتوج أيضا بلقب كوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي، كما حصل على جائزة أفضل حارس في العالم في عام 2019.