أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، وسط اختلاف في اتجاهات المستثمرين واتجاههم لإعادة هيكلة محافظهم المالية، وسط توقعات متفائلة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية بتحسن أكبر في أداء السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تزايد احتمالات إقدام البنك المركزي على خفض جديد للفائدة في اجتماعه المقبل، فيما لا تزال الأوضاع الإقليمية تلقي بظلالها على أداء البورصة، وهو ما انعكس في أحجام التداول المحدودة اليوم.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه ليصل إلى 5ر718 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت نحو مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.57 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 47 .14220 نقطة، فيما زاد مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66 في المائة مسجلا 83 .532 نقطة، وارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 25 .0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 1412.02 نقطة.