أيوبي وأجايي يقودان تشكيل نيجيريا أمام البرازيل

أعلن جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره البرازيلي في اللقاء الذي سيُقام في الثانية عصر اليوم الأحد وديًا.

وجاء تشكيل نيجيريا على النحو الآتي:

أوزو – اوازيم – تروست إيكونج – سيمي أجايي – كولينس – ويلفريد نديدي – أريبو – سيمون – أليكس أيوبي – تشوكويزي – أوزيمين

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

إيزينوا – أكوي – أوناوتشو – أوتابور – إيبوي – شيهو – إيتسي – دينيس – أولينكا - أزيز

وكان المنتخب البرازيلي قد تعادل مع نظيره السنغالي بهدف لكل فريق وديًا في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي.