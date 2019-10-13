 أيوبي وأجايي يقودان تشكيل نيجيريا أمام البرازيل - بوابة الشروق
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أيوبي وأجايي يقودان تشكيل نيجيريا أمام البرازيل

الشروق
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 1:51 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 1:54 م

أعلن جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره البرازيلي في اللقاء الذي سيُقام في الثانية عصر اليوم الأحد وديًا.

وجاء تشكيل نيجيريا على النحو الآتي:

أوزو – اوازيم – تروست إيكونج – سيمي أجايي – كولينس – ويلفريد نديدي – أريبو – سيمون – أليكس أيوبي – تشوكويزي – أوزيمين

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

إيزينوا – أكوي – أوناوتشو – أوتابور – إيبوي – شيهو – إيتسي – دينيس – أولينكا - أزيز

وكان المنتخب البرازيلي قد تعادل مع نظيره السنغالي بهدف لكل فريق وديًا في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي.


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