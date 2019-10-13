ليبيا: إنقاذ 94 مهاجرا بالضاحية الشرقية لطرابلس

تمكنت دورية للقوات الخاصة البحرية صباح اليوم الأحد، من إنقاذ 94 مهاجرًا غير قانوني بينهم 14 إمراة و4 أطفال كانوا على ظهر قارب مطاطي صغير الحجم.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في إيجاز صحفي نشره مساء اليوم: "القارب كان مزدحما بأكثر من قدرته، وتوقف محركه، وبدأت المياه تتسرب إليه، وشارف على الغرق، على بعد حوالي 4 ميل من الساحل قبالة معسكر تاجوراء البحري، في الضاحية الشرقية لطرابلس".

وبحسب المكتب، فقد تم جر القارب من قبل الدورية إلى شاطي مقر معسكر تاجوراء البحري حيث يتواجد مقر القوات الخاصة، مشيرًا إلى أن أغلب المهاجرين من غانا، والباقي ينتمون لجنسيات: نيجيريا، السنغال، مالي، وبوركينا فاسو.

وأكدت البحرية عدم تجاوب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بخصوص استلام المهاجرين وايوائهم رغم مخاطبتهم بذلك، ما قد يدفعها لإخلاء سبيلهم، في حال تعذر التسليم، مفيدة بأن المهاجرين باقون حتى اللحظة في ذات المعسكر حيث تم تقديم المساعدات الصحية والإنسانية ووجبات الغداء والمياه.