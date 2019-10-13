بلومبرج: باكستان تجري جولات مكوكية لتشجيع محادثات بين إيران وكل من أمريكا والسعودية

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، بأن باكستان تجري جولات دبلوماسية مكوكية للتشجيع على إجراء محادثات بين إيران وكل من الولايات المتحدة والسعودية، لإنهاء التوترات التي خيمت على أسواق الطاقة مؤخرًا.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، خلال زيارة لإيران اليوم، إنه يعمل "ليس كوسيط ولكن كطرف لتسهيل" المحادثات بين طهران والرياض، التي يصل إليها غدا.

وأوضح خان في كلمة بثها التلفزيون الإيرانى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه ايضا المساعدة في إجراء حوار بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أصدرت بيانًا، الجمعة، قالت فيه إنه ليس هناك صحة لتقارير ترددت عن "وساطة" رئيس وزراء باكستان بين السعودية وإيران.

وجاء في البيان أن "هناك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقول إن السلطات السعودية قد أرسلت خطابًا أو رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية"، حسبما نقلت قناة العربية.

وذكرت بعض التقارير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أرسل الخطاب أو الرسالة.

وشدد بيان الخارجية الباكستانية على أنه ليس لهذه التقارير أي أساس من الصحة لأنه لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران، حسب العربية.

وقالت القناة إن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوارٍ بين المملكة العربية السعودية وإيران، تُعتبر محاولة من رئيس وزراء باكستان لتأمين السلام في المنطقة.