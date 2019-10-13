المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية

قرر مهرجان مومباي السينمائي الدولي، الاحتفاء بالسينما المصرية المعاصرة، في دورته الـ21 التي تقام بين 17 و24 أكتوبر الجاري، وذلك عبر برنامج خاص عنوانه؛ (السينما المصرية: عروض خاصة).

وقال الناقد أحمد شوقي، مستشار المهرجان لمنطقة الشرق الأوسط، إن البرنامج يضم ثلاثة أفلام مصرية معاصرة، هي؛ "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، و"علي معزة وابراهيم" لشريف البنداري، و"الحلم البعيد" لمروان عمارة ويوهانا دومكه، موضحا أن اختيار الأفلام الثلاثة قُصد به التعبير عن الوجه المعاصر للسينما المصرية، والتجارب المغايرة التي تختلف عن الصورة الكلاسيكية للفيلم المصري، وهو ما يشار إليه بوضوح في النص المصاحب للبرنامج في الكاتالوج الرسمي للمهرجان.

وكشف أن التواجد العربي في "مومباي" لا يقتصر على البرنامج المصري، وإنما هناك 6 أفلام أخرى تمثل 5 دول عربية، ليكون إجمالي ما يعرضه المهرجان هذا العام 9 أفلام عربية، وهى المشاركة الأقوى للسينما العربية في تاريخ المهرجان الأكبر بالهند بعد أن ظلت لسنوات تظهر على استحياء.

وأشار إلى أن المسابقة الدولية للمهرجان، يرأس لجنة تحكيمها هذا العام المخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد، ويتنافس فيها لأول مرة 3 أفلام عربية، هى؛ السودانيان "ستموت في العشرين" لأمجد أبو العلاء، و"الحديث عن الأشجار" لصهيب قسم الباري، بالإضافة إلى الفيلم التونسي "بيك نعيش" لمهدي البرصاوي.

ويشارك 3 أفلام عربية في قسم "سينما العالم" هى؛ "143 شارع الصحراء" للجزائري حسن فرحاني، و"من أجل سما" للسورية وعد الخطيب وإدوارد واتس، بالإضافة إلى "إن شئت كما في السماء" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان الذي نال تنويهًا خاصًا من لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان كان.

ويعد مهرجان مومباي أكبر وأهم مهرجان سينمائي في الهند، حيث يعرض سنويًا ما يزيد عن 200 فيلما طويلا، وتستمر أنشطته على مدار العام من خلال شبكة التوزيع التي يمتلكها.

كما أنه يتميز بالاعتماد في تمويله كليًا على القطاع الخاص دون الحصول على دعم من الحكومة الهندية.