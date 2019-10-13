بقيمة مليار جنيه، وقع البنك الأهلى المصرى قرضا متوسط الأجل لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير لتمويل مشروع «Secon Nile Towers».



تم توقيع عقد التمويل بمقر البنك الأهلى المصرى بحضور يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة، وأحمد يحيى رئيس قطاع تمويل الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات والمنتجات المصرفية بالبنك واللواء محمد عصام الدين نائب رئيس مجلس ادارة الشركة، والمهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من الجانبين.



عقب التوقيع أكد يحيى أبوالفتوح أن القرض يعكس اهتمام البنك الأهلى المصرى بتمويل المشروعات التى تعزز مستهدفات الدولة ودعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التى تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومى وخطط التنمية بالدولة بشكل عام ومنها قطاع البناء والتشييد والذى يضم العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والأنشطة المرتبطة بالقطاع، كما تساهم بشكل فعال فى توفير موارد للعملات الأجنبية وهو ما يعد أحد اهم استراتيجيات البنك.



وأفاد شريف رياض ان المشروع يتضمن انشاء برجين بارتفاع 23 طابقا أحدهما فندقى والآخر سكنى متاح به خدمات سكنية وفندقية متميزة بمسطح إجمالى للمبانى 120 ألف متر مربع، مضيفا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 2,3 مليار جنيه يتم تمويلها بنسبة 57% من الشركة وبنسبة 43% من البنك، مؤكدا ان المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة فى انشاء المزيد من المناطق السكنية والسياحية على ان تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.