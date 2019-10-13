مدرب سبورتنج: نسعى لإظهار إمكانياتنا أمام الزمالك بنهائي إفريقيا لليد

قال آسر القصبي، المدير الفني لفريق سبورتنج لكرة اليد، إن لاعبي الفريق قدمو أداء مميز للغاية في بطولة إفريقيا، لافتًا إلى أن الفرق الإفريقية تطورت على مدار السنوات الأخيرة في دول مثل الكاميرون وأنجولا والكونغو.

وأضاف «القصبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، برنامج «الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك سيادة مصرية على عرش الدول الافريقية منذ زمن، مؤكدًا أن مجموعة سبورتنج في البطولة شملت فرق قوية مثل شباب كينشاسا وإنتر كلاب الأنجولي، وهي الفرق التي وصلت للمربع الذهبي.

وتابع :«الجو كان حر للغاية خلال المباراة، وشباب كينشاسا فريق قوي تغلب على سبورتنج منذ عامين، لكن لاعبي الفريق تمكنوا من السيطرة على المباراة منذ بدايتها»، مشيرًا إلى أن لاعبي سبورتنج يسعون لإظهار إمكانيتهم أمام نادي الزمالك في نهائي البطولة الإفريقية.