تعهد المرشح الرئاسي التونسي، قيس سعيد، بعد إعلان التقديرات فوزه بالانتخابات الرئاسية، باستمرار الدولة بقوانينها وتعهداتها الدولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد: "الدولة ليست أشخاصًا وليطمئن الجميع، أننا نعي ما نقول لأننا ندرك حجم المسؤولية، وأن الدولة يجب أن تستمر بقوانينها وكل تشريعاتها".

وتابع: "علاقاتنا في الداخل ستبنى على الثقة والمسؤولية، ونحن في حاجة إلى تجديد الثقة بين الحكام والمحكومين، وسنعمل في إطار احترام كامل لقواعد الدستور، وسنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية".

يذكر أن التليفزيون التونسي، قد أعلن اليوم أن المرشح الرئاسي قيس سعيد قد حاز نحو 75% من الأصوات، بحسب استطلاعات الرأي.