الإدارة الذاتية السورية: فرار عدد من عائلات مسلحي داعش من مخيم في عين عيسى

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا -اليوم الأحد- فرار عدد من عائلات مسلحي (داعش) الإرهابي من مخيم في عين عيسى بشمال سوريا بعد تعرضه لقصف تركي.

وقالت الإدارة في بيان عاجل، أوردته قناة "العربية الحدث"، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها توغلت باتجاه عين عيسى شمال سوريا، وأفادت بوقوع معارك قرب مخيم عين عيسى الذي يحوي ألف شخص من عائلات تنظيم (داعش) الإرهابي.

وطالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مجلس الأمن والتحالف الدولي ضد داعش والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بالتدخل السريع لمنع حدوث كارثة، بعد اقتراب الهجمة العسكرية التركية من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من عائلات داعش.

وكانت وسائل إعلام سورية، قد أفادت في وقت سابق، بأن القوات التركية احتلت بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي الشرقي، لافتة إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، في هجوم عنيف نفذته منذ ساعات الصباح الأولى، ببلدة سلوك.