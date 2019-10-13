رئيس تنزانيا يعلن مدينة «دودوما» العاصمة السياسية للبلاد

أعلن الرئيس التنزاني، جون ماجوفيلي أنه سييتم نقل مقر الرئاسة إلى مدينة "دودوما"، وذلك في إطار الوفاء بوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية عام 2015 بتحويل هذه المدينة لعاصمة البلاد.

وقال الرئيس ماجوفيلي، في بيان رئاسي، نقل راديو "إفريقيا 1" اليوم الأحد، مقتطفات منه، إنه سيعمل رسميا من مدينة "دودوما" .

وعلى صعيد متصل ، وجهت الحكومة التنزانية خطابات لكافة السفارات والمنظمات الدولية ، لنقل مكاتبها ومساكنها إلى "دودوما"، كما سيتم نقل عمل جميع الوزارات إليها ، مع الاحتفاظ بمكاتبها الأخرى في العاصمة الاقتصادية (دار السلام) .

يذكر أنه منذ الإعلان عام 1973 بأن "دودوما" ستصبح العاصمة السياسية للبلاد، عملت السلطات التنزانية على تحويل مركز ثقل السلطة إلى المناطق الداخلية من البلاد لتعزيز تنميتها.

يذكر أن مدينة (دار السلام ) هي العاصمة الاقتصادية والتجارية للبلاد ، وتقع على حافة المحيط الهندي.